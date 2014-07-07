Пассажирский поезд и легковушка столкнулись в Борисовском районе. Погиб 1 человек

Новости Беларуси. Страшное ДТП в Борисовском районе. Там на железнодорожном переезде вблизи станции «Пролетарская победа» в деревне Горелица столкнулись пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Минск» и легковое авто.

Водитель автомобиля проигнорировал красный сигнал семафора. От сильного удара машину отбросило в сторону, сбив при этом семафорный столб. В результате аварии водитель погиб на месте.

Задержки в движении пассажирского поезда не было. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Расследование причин и обстоятельств ДТП проводит транспортная милиция Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.