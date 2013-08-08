Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Перу. Погибли не менее 10 человек, 35 ранены

Новости Перу. На севере Перу произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим фрукты. На момент ЧП в салоне автобуса находилось 55 пассажиров. В результате аварии погибли более десятка человек. Как минимум 35 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пока точные причины инцидента не установлены. По предварительным данным, к аварии могло привести нарушение скоростного режима.

Крупные ДТП происходят в Перу достаточно часто. Только за 2012 год на дорогах страны погибли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.