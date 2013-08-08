Прямой эфир

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Перу. Погибли не менее 10 человек, 35 ранены

08 августа 2013 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. На севере Перу произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим фрукты. На момент ЧП в салоне автобуса находилось 55 пассажиров. В результате аварии погибли более десятка человек. Как минимум 35 пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пока точные причины инцидента не установлены. По предварительным данным, к аварии могло привести нарушение скоростного режима.

Крупные ДТП происходят в Перу достаточно часто. Только за 2012 год на дорогах страны погибли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Аварии в Перу

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре автомобиля столкнулись в Минске. Пассажирка одного из них доставлена в больницу
07 августа 2013 19:29

Четыре автомобиля столкнулись в Минске. Пассажирка одного из них доставлена в больницу

На перекрестке под Минском столкнулись УАЗ, 2 легковушки и автобус
07 августа 2013 14:53

На перекрестке под Минском столкнулись УАЗ, 2 легковушки и автобус

В дорогах Гомельской области на днях установят камеры фотофиксации
07 августа 2013 13:31

В дорогах Гомельской области на днях установят камеры фотофиксации