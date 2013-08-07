На перекрестке под Минском столкнулись УАЗ, 2 легковушки и автобус

Новости Беларуси. Что стало причиной крупной аварии под Минском, еще предстоит выяснить. Вечером 6 августа в поселке Лесной на трассе «Боровляны-Логойск» на перекрестке столкнулись УАЗ, две легковушки и рейсовый автобус. В нем в момент ДТП находились 40 человек.

К счастью, серьезно никто не пострадал. Помощь медиков понадобилась лишь двум пассажирам легковых автомобилей. Их доставили в больницу. Однако последствия могли быть куда серьезнее. От удара из УАЗа полилось топливо. Предотвратить возгорание удалось прибывшим на место спасателям.

По предварительной информации, виновник аварии - 47-летний водитель УАЗа, который, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автобусу.

По словам очевидцев, ДТП могло произойти из-за неработающего светофора на перекрестке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.