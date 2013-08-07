В дорогах Гомельской области на днях установят камеры фотофиксации

Новости Беларуси. Гомельским автомобилистам стоит убавить скорости. В регионе на днях появятся камеры фотофиксации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их установят на аварийно-опасных участках — там, где было больше всего аварий из-за превышения скорости. Датчики там будут фиксировать скорость, а камеры — снимать нарушителей. А затем владельцу автомобиля пришлют письмо — с фотоснимками и квитанцией на оплату штрафа. Причём в ГАИ не сообщают точные места, где разместят такие комплексы — они будут передвижными - места их дислокации будут менять.