Электрический беспилотник премиум-класса от Renault. Показываем новинки Парижского автосалона

Седан, претендующий на звание лучшего в мире, флагманский немецкий кроссовер и корейский универсал третьего поколения. Как вы уже догадались, в сегодняшнем автообзоре – главные новинки Парижского автосалона.

Главной звездой французского шоу в этом году стал BMW 3 серии. Ударная сила баварцев в премиум-сегменте получила модульную платформу CLAR. Кроме того, машина стала легче предшественников на полцентнера. G20 выглядит острее за счет граней и росчерков на кузове. А интерьер изменился эволюционно.