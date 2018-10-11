Электрический беспилотник премиум-класса от Renault. Показываем новинки Парижского автосалона
Седан, претендующий на звание лучшего в мире, флагманский немецкий кроссовер и корейский универсал третьего поколения. Как вы уже догадались, в сегодняшнем автообзоре – главные новинки Парижского автосалона.
Главной звездой французского шоу в этом году стал BMW 3 серии. Ударная сила баварцев в премиум-сегменте получила модульную платформу CLAR. Кроме того, машина стала легче предшественников на полцентнера. G20 выглядит острее за счет граней и росчерков на кузове. А интерьер изменился эволюционно.
Приборная панель виртуальная, экран на 10 и 25 сотых дюйма, и много вставок под металл. Уже на старте продаж компания предлагает 5 моторов на выбор с любым типом привода и мощностью от 150 до 265 лошадей.
В базе также светодиодные фары, противотуманки и адаптивная подвеска М-спорт.
Свой флагман продемонстрировала и компания Mersedes-Benz. Новенький GLE сохранил плавник задней оконной стойки, зато поменялась форма колёсных арок. В передней части появились оптика с бровями светодиодных линий, сплошной проём решётки бампера и очерченные грани решётки радиатора.
В центре внимания также приборная панель. Здесь расположился сдвоенный экран на 12,3 дюйма. Что касается технической части, в основе нового Бенца – фирменная модульная платформа MHA.
А ещё интеллектуальная подвеска Magic Body Control. На рынке машина появится с несколькими трёхлитровыми бензиновыми и двухлитровыми дизельными двигателями на выбор. Позже добавят и гибридную установку.
Еще одним открытием ивента стал новый корейский универсал Kia ProCeed третьего поколения. В гамме двигателей автомобиля бензиновые T-GDI на 1 и 1,4 литра с отдачей 120 и 140 лошадей соответственно. Есть вариант и с турбодизелем на 136 сил.
В линейке коробок передач – 6-ступенчатая «механика» и автоматическая семёрка с двумя сцеплениями. Модель получила объединённые задние фары, новый спойлер на крыше и стоп-сигнал. Дорожный просвет, к слову, уменьшен до 135 миллиметров.
Renault представила концепт EZ-Ultimo – электрический беспилотник премиум-класса. Робомобилем можно управлять с помощью мобильных сервисов каршеринга. Машина задумана, как такси будущего для частных лиц и компаний. 4-ый уровень автономного вождения, футуристичный дизайн и салон, сравнимый с бизнес-залом.
Внутри вращающееся кресло и система присутствия. Во время поездки пассажиры смогут не просто смотреть в окно, а проводить время за играми или обучением.