Что делать, если попал в ДТП: пошаговая инструкция для водителя

Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:

Никто не застрахован от аварии и сегодня я расскажу, как правильно оформить документы, чтобы не прогадать с компенсацией. Первым делом – нельзя передвигать автомобили, оставьте их в том положении, в каком случилось ДТП.

После этого включите знак аварийной сигнализации, поставьте знак аварийной остановки. Согласно ПДД, в населенных пунктах знак нужно выставлять минимум за 15 метров, а в не населенных пунктах – минимум за 40.

И вот тут появляются варианты оформления документов, как с привлечением сотрудников милиции, так и без них.



Если участников происшествия только двое, их авто застраховано и нет разногласий по определению виновников ДТП и сумму пострадавшего не превышает 400 евро по курсу Нацбанка, то можно заполнить европротокол. Это позволит сократить время ожидания сотрудников ГАИ. Несмотря на то, что максимальная сумма возмещения по европротоколу 400 евро по Нацбанку, рекомендуют при оценке на глаз рассчитывать, примерно, на 300, это поможет уберечь от скрытых повреждений и дополнительных трат из своего кармана. Подробную инструкцию, как заполнять европротокол, вы найдете на обороте этого документа и мой вам совет: позвоните в 102 и сообщите, что был факт ДТП и что вы заполняете европротокол. Я уверен, сотрудники вам скажут: «большое спасибо!».

Взять европротокол вы сможете абсолютно бесплатно в любом офисе страхования, положите пару штук в бардачок, лишним не будет.