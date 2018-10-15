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Что делать, если попал в ДТП: пошаговая инструкция для водителя

15 октября 2018 07:15
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Дмитрий Волотко, автомобильный эксперт:
Никто не застрахован от аварии и сегодня я расскажу, как правильно оформить документы, чтобы не прогадать с компенсацией.    

Первым делом нельзя передвигать автомобили, оставьте их в том положении, в каком случилось ДТП.

Что делать, если попал в ДТП: пошаговая инструкция для водителя-1

После этого включите знак аварийной сигнализации, поставьте знак аварийной остановки. Согласно ПДД, в населенных пунктах знак нужно выставлять минимум за 15 метров, а в не населенных пунктах  – минимум за 40.

Что делать, если попал в ДТП: пошаговая инструкция для водителя-4

И вот тут появляются варианты оформления документов, как с привлечением сотрудников милиции, так и без них.

Если участников происшествия только двое, их авто застраховано и нет разногласий по определению виновников ДТП и сумму пострадавшего не превышает 400 евро по курсу Нацбанка, то можно заполнить европротокол. Это позволит сократить время ожидания сотрудников ГАИ. Несмотря на то, что максимальная сумма возмещения по европротоколу 400 евро по Нацбанку, рекомендуют при оценке на глаз рассчитывать, примерно, на 300, это поможет уберечь от скрытых повреждений и дополнительных трат из своего кармана. Подробную инструкцию, как заполнять европротокол, вы найдете на обороте этого документа и мой вам совет: позвоните в 102 и сообщите, что был факт ДТП и что вы заполняете европротокол. Я уверен, сотрудники вам скажут: «большое спасибо!». 

Что делать, если попал в ДТП: пошаговая инструкция для водителя-7

Взять европротокол вы сможете абсолютно бесплатно в любом офисе страхования, положите пару штук в бардачок, лишним не будет.  

Что делать, если попал в ДТП: пошаговая инструкция для водителя-10

Но, а если сумма больше 400 евро, есть пострадавшие и участников ДТП больше двух, вызывайте сотрудников ГАИ и следуйте их указаниям.  

# Автомобили # авто # Дмитрий Волотко # Фотофакт # Автомобили

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