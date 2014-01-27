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Автомобильная авария в Брестской области: погибли люди

27 января 2014 11:06
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Новости Беларуси. Минувшие выходные отметились и рядом серьезных аварий.

Так, одна из них произошла в Лунинце. Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части — прямо на замерзший водоем. В результате погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по всему, авария произошла ночью. Ведь утром, когда обнаружили машину, девушка уже была мертва, а мужчина позже скончался в больнице. По словам медиков, не только от травм, полученных в результате аварии, но и в результате переохлаждения.

 

# Аварии # авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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