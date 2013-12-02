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Около 100 автомобильных номеров украдено в Пинске за последние две недели

02 декабря 2013 06:26
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Новости Беларуси. В Пинске ищут охотников за автомобильными номерами. В городе за две минувшие недели зафиксировано около сотни подобных краж. Рекорд был поставлен в ночь на 26 ноября. Тогда с машин сняли более 60 регистрационных знаков. А с начала 2013 года о пропаже номеров уже сообщили более полутысячи автовладельцев со всего брестского региона.

О мотивах таких преступлений в милиции пока только гадают. Однако по данным правоохранителей, кража автомобильных номеров в последнее время стала явлением нередким. Чаще всего украденные белорусские регистрационные знаки «всплывают» на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Кража

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