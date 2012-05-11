Бензовоз с сольвентом перевернулся под Минском. Вся жидкость вылилась на землю

Новости Беларуси. Огнеопасная авария произошла накануне под Минском. На трассе М1 перевернулся бензовоз с сольвентом. Водитель автоцистерны потерял управление, и бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавших нет.

Горючее вещество вылилось из цистерны на землю, однако не воспламенилось. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они покрыли землю вокруг автомобиля специальной пеной и предотвратили дальнейший разлив опасной жидкости. Слой загрязненного грунта работники МЧС вывезли для утилизации. Спустя 2,5 часа бензовоз с помощью крана подняли из кювета и поставили на колеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.