На МКАД с 9 июля скорость автомобилей будут контролировать 7 стационарных камер

Новости Беларуси. Электронный патруль. На МКАД скорость автомобилей будут контролировать 7 стационарных камер. Они начнут работать 9 июля в наиболее опасных местах Минской кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По прогнозам специалистов, внедрение таких технических средств фиксации позволит снизить число ДТП примерно на 20%.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Особенно остро проблема нарушения скоростного режима стоит на Минской кольцевой автодороге. Только в этом году здесь произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В целях их снижений с 9 июля на Минской кольцевой автодороге будет установлено 7 стационарных камер фотофиксации в наиболее аварийных местах МКАДа. Мы надеемся, что данные «умные» камеры будут дисциплинировать наших водителей, рассчитываем, что аварийность здесь будет снижена приблизительно на 20%.