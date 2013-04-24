Ночью в Могилевской области перевернулся Опель-Вектра с 3 пассажирами

Новости Беларуси. Вблизи деревни Ректа Горецкого района в ночь на 24 апреля в кювет упал Опель-Вектра. Авария произошла на трассе Кричев-Орша-Лепель.

Один мужчина выбрался самостоятельно из перевернутого автомобиля, второго выкинуло из автомобиля, женщине пришлось ждать помощи сотрудников МЧС. Пострадавшие были госпитализированы в учреждение здравоохранения «Горецкая центральная районная больница» с травмами различной степени тяжести, сообщает сайт МЧС.

Аккумулятор, а также вещи из салона и багажника автомобиля оказались в радиусе нескольких десятков метров, сообщает auto.onliner.by.

Напомним, в прошлом году 53-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» погиб в поселке Гатово, не уступив дорогу КАМАЗу (смотрите видео).