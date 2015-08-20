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Непристёгнутый 6-летний мальчик выпал из автомобиля и погиб в Воложинском районе

20 августа 2015 13:52
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Новости Беларуси. Авария на трассе Раков-Курдуны-Боровиковщина вблизи деревни Юржишки. 6-летний ребенок, не пристегнутый ремнями безопасности на заднем сидении автомобиля «Фольксваген Кэдди», вылетел на проезжую часть и погиб от травм по дороге в больницу. Мальчик был сыном водителя.

Как выяснилось, сам мужчина и его супруга были пристегнуты ремнями безопасности,

ребенок находился на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве (бустере), причем оно не было закреплено, а сам мальчик не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Минской области:
Багажник автомобиля был нагружен строительными материалами (деревянными брусками, доской, инструментами), и при опрокидывании автомобиля малолетний пассажир получил телесные повреждения этим грузом, а затем уже выпал из салона на проезжую часть. По предварительной версии, водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос автомобиля и опрокинулся на проезжей части. Несовершеннолетний пассажир, сын водителя, 2009 г.р., получил телесные повреждения, от которых скончался при доставлении в больницу.

Непристёгнутый 6-летний мальчик выпал из автомобиля и погиб в Воложинском районе-1

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь. Обстоятельства аварии выясняет Следственный комитет.

Инспекторы в очередной раз обращают внимание взрослых на то, что «ремни безопасности и детские автокресла – важнейшие элементы безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров».

Напомним, в начале месяца в Минском районе 36-летняя женщина не справилась с управлением, съехала в кювет, машина опрокинулась. В авто находились трое детей дошкольного возраста. Младшему – всего полгода. Они не пострадали благодаря тому, что старшие дети находились именно в автокреслах, а самый маленький – в специальной люльке.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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