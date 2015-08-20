Непристёгнутый 6-летний мальчик выпал из автомобиля и погиб в Воложинском районе

Новости Беларуси. Авария на трассе Раков-Курдуны-Боровиковщина вблизи деревни Юржишки. 6-летний ребенок, не пристегнутый ремнями безопасности на заднем сидении автомобиля «Фольксваген Кэдди», вылетел на проезжую часть и погиб от травм по дороге в больницу. Мальчик был сыном водителя.

Как выяснилось, сам мужчина и его супруга были пристегнуты ремнями безопасности,

ребенок находился на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве (бустере), причем оно не было закреплено, а сам мальчик не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция Минской области:

Багажник автомобиля был нагружен строительными материалами (деревянными брусками, доской, инструментами), и при опрокидывании автомобиля малолетний пассажир получил телесные повреждения этим грузом, а затем уже выпал из салона на проезжую часть. По предварительной версии, водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос автомобиля и опрокинулся на проезжей части. Несовершеннолетний пассажир, сын водителя, 2009 г.р., получил телесные повреждения, от которых скончался при доставлении в больницу.