В Слуцком районе пьяный милиционер не справился с управлением. Погибла 16-летняя девушка

Новости Беларуси. В ночь на 22 сентября недалеко от деревни Сороги Слуцкого района произошло ДТП с участием автомобиля «Ситроен», за рулем которого находился сотрудник милиции.

По предварительной версии, 21-летний водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части, ударился о бетонное ограждение моста и перевернулся.

В результате ДТП 16-летняя девушка погибла.

Другие пассажиры 22-летний молодой и 16-летняя школьница госпитализированы. Молодой человек с черепно-мозговой травмой находится в реанимации, его состояние крайне тяжёлое. Девушка с переломом костей таза помещена в травматологическое отделение, её состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщает «КП», виновник трагедии с ушибами и черепно-мозговой травмой легкой степени находится в больнице. Его задержали прямо в больничной палате.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета РБ:

Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый, сотрудник органов внутренних дел, задержан. Уже установлен факт алкогольного опьянения у водителя.

Милиционер – сотрудник патрульно-постовой службы, работал в Слуцке. В ночь, когда произошла трагедия, он был не при исполнении.