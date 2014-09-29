Певица Дженнифер Лопес с детьми попала в аварию

Новости США. В автомобиль певицы врезалась иномарка, за рулем которой находился пьяный мужчина. Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Малибу.

Дженнифер Лопес вместе с детьми Максом и Эммой, а также подругой, актрисой Леа Ремини, и ее 10-летней дочерью Софией ехали за покупками.

Дженнифер Лопес (в Instagram):

Спокойно ехали, не нарушали правила дорожного движения, как вдруг какой-то пьяный дурак врезался в мой новый автомобиль. Слава богу, все живы!



Кстати, виновник аварии с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время его нашли и арестовали.

К несчастью, аварии по вине пьяных водителей не редкость и в Беларуси. И далеко не всегда обходится без жертв.

Напомним, в августе трагедия произошла в Гомеле. Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек. С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.