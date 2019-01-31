Новые правила регистрации транспорта. В какие дни лучше обращаться в ГАИ?

Место встречи – столица. Примерно так можно описать новые правила регистрации транспорта в Беларуси. Пожалуй, одним из самых важных изменений для автомобилистов стала возможность снять машину с учёта в любом регистрационном пункте ГАИ.

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Целью данного документа является сокращение затрат времени граждан на осуществление регистрационных действий, также на упрощение соответствующих процедур.

Конечно, после таких новостей очереди, вроде как, должны были уменьшиться. Однако в самом популярном отделе Минска стало на 30 обращений в день больше. И это при том, что до изменений закона здесь и так проводили около 800 операций в день. Очевидно, что быстро снять авто с учёта получится далеко не всегда. Евгений Ясковец, начальник Межрайонного регистрационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

С таким потоком пиковые дни – вторник, суббота. Данная процедура может занять 2-2,5 часа. Поэтому мы обязательно рекомендуем выбирать для обращения в регистрационные подразделения такие дни, как четверг либо пятница.

Возможно, именно из-за томительных часов ожидания в правилах появилось ещё одно изменение. Вот уже 10 дней как дилеры и лизинговые компании могут сами ставить транспорт на учёт. Это значит, что теперь уехать из салона на новой машине можно не на транзитных, а сразу на новых номерах. Их, кстати, тоже коснулись изменения в правилах. Александра Попова:

В случае необходимости замены регистрационного знака в связи с его утратой или хищением, предоставление транспортного средства на осмотр по месту регистрации больше не требуется. Выдача новых регистрационных знаков может быть осуществлена в любом регистрационном подразделении по акту осмотра транспортного средства и по месту его нахождения.