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На Притыцкого в Минске водитель заглянул под капот своего Peugeot, когда в него врезался Ford

15 июля 2013 15:05
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Новости Беларуси. В результате столкновения пострадал 31-летний водитель Peugeot и 11-летняя пассажирка Ford Galaxy. Авария произошла на улице Притыцкого в Минске сегодня утром.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы УГАИ ГУВД Мингорсиполкома (в интервью AUTO.TUT.BY):
 31-летний водитель минивэна Peugeot 806 двигался по крайней левой полосе улицы Притыцкого в направлении кольцевой. По причине технической неисправности автомобиля он был вынужден остановиться на проезжей части.

Водитель Ford Galaxy из-за перестраивающихся автомобилей стоящий Peugeot не заметил.

Напомним о случае, произошедшем на трассе «Минск-Витебск». У автомобиля на полном ходу оторвался капот. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. Видео с места происшествия, размещенное на Youtube пользователем Madr1975, датируется 31 мая 2013 года. У едущего впереди легкового автомобиля во время движения оторвался капот – и полетел по трассе (смотрите видео). Владелец видеорегистратора на самом деле чудом избежал столкновения с объектом.

# Авария в Минске # авто

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