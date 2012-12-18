Новости Беларуси. Сложные погодные условия стали причиной огромных очередей на границе. Наиболее сложной ситуация остается на белорусско-литовском и польском направлениях. Только на погранпереходе Берестовица разрешения на въезд в Беларусь ожидает более 700 большегрузов, а на КПП Брузги и того больше. По словам водителей, заторы образовались по вине польских дорожных служб. Двухполосная дорога от Белостока до белорусской границы практически не расчищена.

Между тем, работы у белорусских пограничников и таможенников вскоре станет еще больше. Приближаются новогодние праздники. И как показывает практика, в эти дни пассажиропоток, а также объемы перевозимых товаров существенно увеличивается. В связи с этим, по согласованию с польской стороной уже открыты дополнительные зеленые коридоры для граждан, въезжающих в Польшу с целью посещения родственников и туристических мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.