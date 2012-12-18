Поляки на границе снег не расчищают, а на въезд в Беларусь стоят более 1,5 тысяч машин

Новости Беларуси. Из-за сильных снегопадов на польско-белорусской границе образовалось многокилометровая пробка из грузовых автомобилей. На въезд в нашу Республику только в пункте пропуска «Кузница» стоят больше полутора тысяч машин.

По словам дальнобойщиков, заторы образовались по вине польских дорожных служб. Двухполосная дорога от Белостока до белорусской границы практически не расчищена от снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Гилида, водитель (Россия):

Двое суток дорога была не расчищена. Метель была сильная. В субботу мы встали в полшестого вечера по белорусскому времени, и вот только сегодня въезжаем в терминал. У поляков весь терминал полностью не очищенный. На подъемах тоже не чищено. Соответственно, мы там долго толкались. Спасались своими запасами, что было.