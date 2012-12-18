Под Витебском автомобиль упал с моста в реку. Погибли два человека

Новости Беларуси. Спасателям Витебской области пришлось извлекать автомобиль из реки. Водитель не справился с управлением и наехал на ограждение моста. Машина упала в воду и перевернулась. Погибли двое молодых людей, местные жители 21 и 24 лет.

Чтобы поднять автомобиль из реки, пришлось привлекать водолазную службу и подъемный кран. Трагедия произошла в районе улицы Гагарина в Чашниках в реке Улла с автомобилем «Мазда 626».

Подробности происшествия выясняются. Назначена автотехническая экспертиза, которая позволит сделать выводы об исправности автомобиля.