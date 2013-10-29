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На пешеходном переходе в центре Минска такси сбило двух пенсионерок. Одна из них скончалась

29 октября 2013 18:31
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Новости Беларуси. Трагедия на проспекте Независимости  в Минске. 58-летняя и 72-летняя женщины переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Такси, за рулём которого находился 35-летний минчанин, двигалось со стороны площади Победы в направлении улицы Янки Купалы. Автомобиль наехал на женщин в момент, когда они только ступили на проезжую часть.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По словам самого водителя «Опеля», он заговорился с пассажиром, отвлекся от управления и не заметил красный сигнал светофора, в результате чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.
От телесных травм одна женщина-пешеход скончалась на месте, другая была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи, госпитализирована с диагнозом «Черепно-мозговая травма средней степени и перелом предплечья».
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ещё одна авария, повлёкшая за собой смерть пожилого человека, произошла в сентябре в Столбцовском районе. 18-летний водитель легковушки сбил велосипедиста. 72-летний пенсионер погиб на месте аварии. Трагедия произошла в темное время суток. А велосипед, по утверждениям свидетелей автолюбителя, не был обозначен светоотражающими элементами (смотрите видео).

# Аварии # ГАИ ГУВД Мингорисполкома # авто # Фотофакт # Татьяна Харлинская # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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