Под Молодечно водитель насмерть сбил мужчину

Новости Беларуси. Смертельная авария в Молодечненском районе. В деревне Марково водитель за рулем Ford Mondeo сбил 52-летнего мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм последний скончался, а водитель скрылся с места происшествия. Виновник аварии задержан сотрудниками ГАИ. Им оказался 27-летний житель Молодечненского района. По предварительной информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии.