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Под Молодечно водитель насмерть сбил мужчину

13 сентября 2022 14:27
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Новости Беларуси. Смертельная авария в Молодечненском районе. В деревне Марково водитель за рулем Ford Mondeo сбил 52-летнего мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Молодечно водитель насмерть сбил мужчину-1

От полученных травм последний скончался, а водитель скрылся с места происшествия. Виновник аварии задержан сотрудниками ГАИ. Им оказался 27-летний житель Молодечненского района. По предварительной информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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