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На пешеходной улице в Гродно девушка была сбита самопроизвольно движущимся автомобилем

17 июля 2013 10:39
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Новости Беларуси. В Гродно на пешеходной улице была сбита девушка. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

По информации Гродненской ГАИ, автомобиль «Опель Зафира» покатился на пешехода самопроизвольно. Девушке не повезло: в тот момент она остановилась на улице для разговора. Движущаяся самостоятельно машина ударила пострадавшую, а подошедшая к ней чуть позже владелица, долго не думая, попыталась скрыться с места преступления. Но бдительные прохожие, находившиеся рядом, задержали её.

Теперь хозяйка авто будет привлечена к ответственности за то, что не приняла мер для исключения самопроизвольного движения транспортного средства, сообщается на сайте г. Гродно.

# Аварии # Авария в Гродно # авто

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