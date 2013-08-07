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ДТП на трассе Речица-Лоев. Машина «скорой помощи» съехала в кювет и перевернулась

07 августа 2013 13:16
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Новости Беларуси. ДТП произошло ранним утром на трассе Речица-Лоев. 24-летний водитель автомобиля «Рено-Лагуна» выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи.

Скорая съехала в кювет и перевернулась. Водитель и фельдшер с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

ДТП с участием машин «скорой помощи» не редкость на белорусских дорогах. Недавно в Витебске водитель «скорой» сбил молодого человека. В результате ДТП мужчина погиб на месте (смотрите видео). В мае этого года страшная авария произошла в Шумилинском районе, на автодороге Витебск-Полоцк: грузовой автомобиль наехал на машину «скорой помощи». 4 медиков погибли, одна женщина была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сам виновник ДТП не пострадал.

# авто # Авария с машиной скорой помощи

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