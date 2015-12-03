Минск: СТО уже месяц не отдает машину владельцу

В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль и когда он его продает. Герой этого сюжета вновь мечтает сесть за руль своего автомобиля. Но почему мечта пока не осуществима, расскажет Ольга Пискарева, корреспондент СТВ.

Месяц назад автомобиль нашего героя перестал быть средством передвижения и не без участия одной из столичных СТО превратился в причину головной боли и переживаний.

Максим Капанжи:

Я обратился на стоянку технического обслуживания для диагностики клапана ЕГР в моем автомобиле, мы составили заявку-заказ, в которой была записана стоимость данных работ в размере 750 000 белорусских рублей.

Максим — начинающий автомобилист. Стаж вождения у него составляет около года. Опыта общения с мастерами из СТО молодой человек прежде не имел. Поэтому со спокойной душой он оставил машину для выполнения работ в автомастерской. Надо полагать, что мастера сразу смекнули, что перед ними «чайник».

Максим Капанжи:

Через несколько дней мне позвонили и сказали, что необходимо отремонтировать еще и турбину, стоимость точную не назвали, сказали, что будет в районе $560.

Скрепя сердце Максим согласился и оставил залог 3 500 000 рублей. При этом попросил назвать более точную окончательную стоимость ремонта. Увы, вопрос повис в воздухе, как и просьба выдать чек на внесенную сумму.

В кадре Максим Капанжи:

Еще через несколько дней мне позвонили и сказали, что стоимость будет $810, я отказался, так как счел этот ремонт непомерно дорогим.

Наблюдая эту историю, Остап Бендер наверняка ощутил бы приступ неконтролируемой желчной зависти. Невзирая на то, что Максим отказался от дорогостоящих ремонтных работ, сотрудники СТО произвели ремонт турбины. В конечном итоге стоимость ремонта выросла в 20 раз. Каким образом, на СТО объяснить отказались. Даже такой чайник, как Максим понял, что за эти деньги логично было бы приобрести и установить новую запчасть.

Максим Капанжи:

Когда я на следующий день приехал забрать свой автомобиль и сказал, что оплачивать незаказанные работы не буду, они отказались отдавать мой автомобиль, пока я не передам необходимые деньги. Вот уже в течение месяца я пользуюсь общественным транспортом, мой личный автомобиль стоит на чужой автостоянке.

Уяснив, что оплачивать ремонт Максим не собирается, мастер отказался устанавливать отремонтированную турбину. 29 октября молодой человек приехал на своей машине лишь на диагностику, а сейчас она находится на чужой стоянке в разобранном состоянии. Что об этом думает руководитель СТО? Как оказалось, у него своя правда.

Дмитрий Блонский, директор СТО:

К нам поступила машина, мы контрольно-диагностические работы произвели, пригласили Максима, указали на истинные неисправности.

После этого, Максим якобы согласился на ремонт, а потом, когда его уже произвели, отказался платить. Все вроде гладко, вот только своим поведением директор явно себя выдавал. Комментируя ситуацию, мужчина пытался выставить все в розовом свете вплоть до абсурда, объясняя невыдачу чека хорошими отношениями мастера и заказчика:

Дмитрий Блонский, директор СТО:

Все было мирно-дружелюбно, взяли и взяли.

Вновь и вновь подтверждал некомпетентность мастера. А на наш вопрос, оговаривалась ли сумма ремонта, Дмитрий дал четкий ответ…

Дмитрий Блонский, директор СТО:

Нет, Вы что, никто ничего не оговаривал.

Пытался сбросить ответственность…

Дмитрий Блонский, директор СТО:

Я не утверждаю, я не присутствовал. Делали не мы, а организации, с которыми у нас договор подряда.

Путался в показаниях…

Дмитрий Блонский, директор СТО:

Норма-час работы мастера стоит у нас 400 000, но мы на данный момент мы его опустили до 300 000. Считаем по 300.000, но по закону 400.000.

И сам себе противоречил…

-Не усматриваете ли Вы вину мастера?

-Нет, перепроверил все. Ни со стороны меня, ни со стороны сотрудников никаких противозаконных действий в отношении этого гражданина.

Постойте, а как же невыдача чека на круглую сумму и несогласование стоимости ремонта? И как можно требовать деньги за несогласованный ремонт, да еще и удерживать машину? На эти вопросы ответов мы не получили. Директор СТО Максима старался избегать и отказывался ему смотреть в глаза. Мастер, который проводил манипуляции с машиной молодого человека, оказался на больничном. Вероятно, сильно переживал неудавшийся «развод». Директор ретировался, сообщив нам, что очень спешит. Но через 10 минут, не ожидая нас увидеть «на том же месте в тот же час», вернулся.

Максим Капанжи:

Я много раз от своих знакомых слышал о том, что на СТО могут обмануть или развести, но я не ожидал, что попаду сам в такую ситуацию.

Несмотря на заверения Дмитрия, что недовольный Максим — единственный негативно настроенный клиент, репутация у СТО оставляет желать лучшего. «Лохотрон», «развод», «выкачка денег», «директор — хам» — яростно сообщают пользователи в сети. Более того, организация занесена в «Черный список СТО» одного из популярных интернет-порталов.

Анна Кришань, юрист:

В настоящее время люди достаточно часто обращаются с вопросами по СТО. В их числе и вопросы по несогласованным с потребителями проведением работ, незаконным требованием денег, с некачественными работами.

В течение месяца Максим пытался решить ситуацию мирным путем, однако руководство СТО не пожелало идти навстречу заказчику и вернуть автомобиль, требуя оплатить незаказанные услуги. А книгу замечаний и предложений Максиму предоставили лишь после того, как он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек составил обращение в Миноблисполком, где изложил свою ситуацию, а затем обратился в Минское общество защиты потребителей.

Анна Кришань, юрист:

В ходе изучение документов, представленных потребителем, нами были установлены следующие нарушения, допущенные СТО: не был составлен акт осмотра транспортного средства, не выдан чек на оплаченную сумму потребителем, не согласован срок исполнения работ, а также в настоящее время СТО незаконно удерживает транспортное средство перед потребителем.

Опытные автовладельцы, дабы не попасть в сети тотального обмана, советуют по возможности обращаться только в проверенные СТО, присутствовать при проведении ремонта и требовать оформления всех документов и выдачи чека. Что же касается Максима, то, испробовав все возможные пути досудебного урегулирования конфликта, он готовится к суду.

Анна Кришань, юрист:

После обращения потребителя нами в адрес СТО была направлена претензия с требованиями о возврате автомобиля, возврате излишне уплаченных денежных средств потребителем, на что мы получили отказ. В настоящее время мы направили исковое заявление в суд.

Таким образом, проявляя завидное упрямство и отказываясь решить ситуацию мирным путем, организация испортила свою репутацию. А доводя дело до суда, руководитель СТО, надо полагать, потратит еще немало времени, сил и денег. Непонятно только, ради чего?

И в завершение сюжета небольшая ремарка: «Чтобы в стране стало больше богатых, нужно чтобы было очень много — доверчивых».