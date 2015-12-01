Странное ДТП в Китае: на оживленном перекрестке несколько автомобилей одновременно взлетели в воздух

Новости Китая. Оживленный перекресток, полдень. Несколько автомобилей движутся по дороге. И в какой-то момент три машины отрываются от земли, после чего их бросает в сторону. К счастью, никто не пострадал.

Произошедшее запечатлели камеры наблюдения.

Интернет-пользователи на протяжении недели думали-гадали, что стало причиной странного ДТП. Некоторые поспешили предположить, что в этом происшествии на дороге замешаны потусторонние силы.

Объяснение загадочной ситуации на дороге дал один из работников энергетической компании в комментарии к видео. С его слов, причиной стала машина ремонтников.

По его словам, он работал когда-то на подобной спецмашине для прокладки линий электропередачи.

У нее большая бобина, от которой тянется провод. И если этот стальной кабель закрепить на другой стороне, то его прочности хватит, чтобы поднять одну-три машины.