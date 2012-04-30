На белорусско-литовской границе сохраняются очереди. Причина – забастовка литовских пограничников

30.04. Выпуск новостей в 10.30

На белорусско-литовской границе все еще сохраняются очереди. Это коснулось пограничных пунктов Бенякони, Котловка и Каменный Лог. Так, на выезд из нашей страны в Каменном Логе утром 30 апреля стояли 750 грузовиков. В двух других – немного меньше.

За сегодняшний день пограничники соседнего государства пропустили считанное количество автомобилей. На въезд – несколько десятков авто.

Причины возникновения очередей связаны с медленным оформлением транспорта литовскими специалистами. Они проводят так называемую «итальянскую» забастовку и требуют улучшения условий труда.

29.04. Выпуск новостей в 16.30

Литовская сторона практически приостановила пропуск автомобилей с белорусской территории на пограничных пунктах Бенякони, Котловка и Каменный Лог. За сегодняшний день пограничники соседнего государства пропустили считанное количество автомобилей. На каждом из погранпереходов с нашей стороны скопилось до 150 автомашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины снижения интенсивности движения сейчас выясняются. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует гражданам, запланировавшим сегодня поездку в Литву, воздержаться от путешествия либо приготовиться к длительному ожиданию на границе.