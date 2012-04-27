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На улице Скрипникова в Минске хулиганы за ночь разбили стекла более чем у 10 машин

27 апреля 2012 18:20
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие на улице Скрипникова. Его жертвами стали более 10 машин. Несколько дворов стоят на ушах: ночью неизвестными или неизвестным были разбиты стекла в автомобилях.

Водитель:
Акт вандализма. Кражи не было. Испортили автомобиль и пошли дальше.

На месте происшествия работают сотрудники милиции. Логику и мотивы злоумышленников понять сложно. Разбиты в основном боковые стекла автомобилей. У кого-то из салона еще украли вещи, сообщили в программе «Столичные подробности».

Водитель:
Стандартные водительские принадлежности: насосы, инструменты.

Вкус у хулиганов разнообразный: поврежденные машины отличаются маркой, размером и стоимостью. И, вроде, единственное, что их объединяет, – отсутствие сигнализации.

Олег Илюкевич, старший участковый инспектор РУВД Фрунзенского района:
В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, работает следственно-оперативная группа, есть кое-какие наработки. Будем работать, устанавливать лиц, совершивших данное деяние.

# авто # Вандализм и живодерство # Фотофакт

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