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В Беларуси стартовал новый сезон по дрифтингу. Лучший болельщик проедет в дрифт-такси

29 апреля 2012 14:05
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Новости Беларуси. Новый сезон по дрифтингу стартовал сегодня в стране. С самого утра гонщики тренировались, а затем показали мастерство прохождения трассы в квалификациях. 16 лучших участников сразятся в парных заездах.

В новом сезоне зрителей ждет приятный сюрприз. Лучший болельщик (по мнению судей) получит приз – поездку в дрифт-такси. А заработать ее можно с помощью креативного плаката, флажков, дудки и прочих атрибутов активных болельщиков.

Дрифтинг пришел в Беларусь в 2009 году. И с тех пор соревнования по этому виду автоспорта проводятся в республике ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дрифтинг # авто # Белоруссия

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