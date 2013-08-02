В Гомеле водитель автобуса сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Новости Беларуси. ДТП на улице Полесской произошло вчера. Рейсовый автобус сбил 12-летнего велосипедиста на регулируемом переходе, после чего столкнулся с автомобилем, двигавшимся навстречу.

По информации ГАИ, школьник некоторое время ехал по тротуару параллельно автобусу. В районе перехода велосипедист неожиданно выскочил на проезжую часть. По предварительным данным – на запрещающий сигнал светофора. Школьник с сотрясением мозга доставлен в больницу.

Напомним, похожее происшествие произошло в Каменецком районе Брестской области в прошлом месяце. 37-летняя женщина, управляя Volkswagen Passat, во время обгона сбила 11-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, вероятнее всего, что велосипедист внезапно выехал на проезжую часть дороги. К счастью, тогда удалось избежать трагедии. Ребёнок доставлен в больницу с переломом и ссадинами.