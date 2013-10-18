Минская ГАИ ловит водителей-бесправников «Автоураганом»

Новости Беларуси. «Автоураган» пройдётся по минским улицам. Столичная Госавтоинспекция дополнительно закупит пять автоматизированных комплексов для борьбы с «бесправниками».

Умная система распознаёт номерные знаки автомобилей, сверяет их с базой и производит поиск по заданным параметрам. С помощью одного такого аппарата инспекторы выявляют более 30 нарушителей в день.

К слову, только в 2013 году к ответственности привлекли 5 тысяч нерадивых автовладельцев. В основном это те, кого лишили водительского удостоверения из-за повторного превышения скорости и управления авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Основные причины лишения водительского удостоверения – это управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, дорожно-транспортное происшествие, нарушение правил обгона, а также нарушение скоростного режима повторно в течение года. Сейчас с помощью одного автоматизированного комплекса «Автоураган» инспекторы ГАИ выявляют порядка 30 водителей-бесправников. И мы надеемся, что дополнительные устройства помогут ещё более активно бороться с этой проблемой.