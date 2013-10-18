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  • В Борисове легковушка врезалась в автобус, вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим авто. 23-летний водитель погиб

В Борисове легковушка врезалась в автобус, вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим авто. 23-летний водитель погиб

18 октября 2013 14:52
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Борисове. По словам очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ сначала врезался в рейсовый автобус, который в этот момент поворачивал. Потом легковушку вынесло на встречную полосу, где та столкнулась с другой машиной.

23-летний виновник аварии погиб в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, виновник аварии двигался на красный сигнал светофора. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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