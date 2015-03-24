Минск: из-за плохого настроения автовандал повредил 11 припаркованных возле дома машин

Новости Беларуси. 46-летнего автовандала задержали очевидцы. Утром в воскресенье, 22 марта, он повредил острым предметом 11 автомобилей, припаркованных на улице Азизова в Минске.

Позже, уже в беседе с правоохранителями, мужчина пояснил, что причиной инцидента стало то, что он находился в плохом расположении духа.



Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

Около 7 часов 30 минут в воскресенье из окна квартиры Николай увидел, как неизвестный мужчина наносит каким-то предметом удары по припаркованным на стоянке возле дома автомашинам. Молодой человек не растерялся, выбежал на улицу, где вместе с другим прохожим задержал агрессивного хулигана. Вызвали милицию. Буяна доставили в Центральное РУВД, где была установлена его личность и обстоятельства происшедшего.

46-летний мужчина нигде не работает. С заявлениями о привлечении хулигана к ответственности обратились владельцы поврежденных автомобилей.

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