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Микроавтобус с российскими туристами разбился в Египте. 2 человека погибли, 10 ранены

09 января 2014 12:41
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Новости Египта. В Египте жертвой ДТП стал российский турист. Также погиб и водитель микроавтобуса, который являлся гражданином арабской республики. Еще 10 человек госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Авария произошла на автотрассе между курортными городами Дахаб и Шарм-эль-Шейх на юге Синайского полуострова. По неустановленным пока причинам, микроавтобус, в котором российские туристы возвращались после экскурсии, съехал с дороги и перевернулся.

Подробности уточняются. Известно лишь, что туристы купили экскурсию у уличной фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Аварии в Египте

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