Женевский автосалон – 2012. Новые суперкары от «ItalDesign», «Pininfarina» и «Bertone»

Каждую весну мы становимся свидетелями появления на свет новых творений от трио прославленных итальянских дизайнерских ателье – «ItalDesign», «Pininfarina» и «Bertone».

На этот раз самым интересным и ярким концептом, на взгляд «Автопанорамы», отметилась студия «Bertone». Причем итальянцы показали не просто шоу-кар – купе «Nuccio», названное так в честь руководителя «Bertone», приурочено к столетию прославленной кузовной «кузницы» из Турина.

Результат вы видите сами: дизайнеры поставили на колеса суперкар с поистине «экстремальной» внешностью – машина больше похожа на бомбардировщик-невидимку «Stealth» для дорог общего пользования.

Майкл Робинсон, главный дизайнер «Bertone»:

Создавая этот автомобиль, мы попытались найти своего рода баланс между автомобильным прошлым и будущим, что было очень непросто. Это концепт с необычной внешностью. Вместе лобовое стекло, передние стойки, крыша и остекление создают эффектный образ, который мы называем «глазом крокодила».

А еще «Nuccio» отличается инновационной конструкцией крыши, которая легче и прочнее традиционных и уже в скором времени может найти применение на серийных машинах.

Этой весной блеснула и команда под руководством Джорджетто Джуджаро из студии «ItalDesign Giugiaro». Взгляните на эффектный шоу-кар «Brivido» длиной под 5 м. Так и хочется воскликнуть: «Аmore mio! Какой дизайн!»

Классические спорткаровские пропорции с длинным капотом и коротким задним свесом, «приправленные» современными «специями», вроде заходящей прямо на двери светодиодной оптики, – «вживую» автомобиль смотрится еще лучше, чем на видео. И не скажешь, что такой грациозный кузов из карбона и алюминия скрывает гибридную техническую начинку мощностью 408 лошадиных сил.

Причем «Brivido» был представлен сразу в двух экземплярах. Первый был выкрашен в красный цвет, а второй – в белый с полосками вдоль кузова и логотипами «Martini Racing». На таком хоть завтра на гоночный трек отправляйся. До 100 км/ч гибридный силовой агрегат разгоняет купе за 5,8 секунды, максимальная скорость достигает 275 км/ч, сообщили в программе «Автопанорама» на СТВ.

А напоследок заглянем в гости к «Pininfarina» – именно в этом ателье рисуются кузова новых «жеребцов» из Маранелло. На этот раз итальянцы создали кузов нового купе «F12 Berlinetta», оснащенного 740-сильным V12 и способным разменять первую «сотню» примерно за 3 секунды.

Впрочем, не новый спорткар «Ferrari» стал главной весенней сенсацией «Pininfarina». Ею стал концепт спортивного седана «Cambiano», названный в честь итальянского городка, где вот уже как 30 лет располагается штаб-квартира именитого ателье. Примечателен шоу-кар своей схемой расположения дверей: с водительской стороны имеется одна дверь, а с пассажирской – две, причем задняя открывается против хода движения, обеспечивая удобный доступ в роскошный интерьер, который щедро отделан кожей и вставками из дуба.

В движение «Cambiano» приводится четырьмя электродвигателями, смонтированных на каждом колесе и развивающих суммарные 816 лошадиных сил. До 100 км/ч они разгоняют седан за 4,2 секунды, максимальная скорость достигает 250 км/ч. Но еще больше впечатляет заявленный запас хода электромобиля – около 800 км.

В общем, итальянские кузовных дел мастера продолжают удивлять и каждую весну преподносить один сюрприз за другим. Словом, как всегда – брависсимо!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY