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Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом на улице Кольцова в Минске. От удара легковушка загорелась

02 мая 2012 10:42
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Новости Беларуси. Ночная авария в Минске. На улице Кольцова иномарка столкнулась с автобусом, который следовал в парк без пассажиров. От сильного удара машина превратилась в груду металла, осколки разлетелись на десятки метров, возник пожар.

До прибытия спасателей прохожие извлекли из легкового авто водителя и его пассажирку. У девушки серьезные травмы. По словам очевидцам, водитель «Ауди» вел себя неадекватно, некоторым показалось, что он был нетрезв. Медики доставили пострадавших в больницу.

Сотрудники МЧС предотвратили возгорание пролитых горюче-смазочных материалов. Они залили их пеной. По факту ДТП идет разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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