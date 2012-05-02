Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом на улице Кольцова в Минске. От удара легковушка загорелась

Новости Беларуси. Ночная авария в Минске. На улице Кольцова иномарка столкнулась с автобусом, который следовал в парк без пассажиров. От сильного удара машина превратилась в груду металла, осколки разлетелись на десятки метров, возник пожар.

До прибытия спасателей прохожие извлекли из легкового авто водителя и его пассажирку. У девушки серьезные травмы. По словам очевидцам, водитель «Ауди» вел себя неадекватно, некоторым показалось, что он был нетрезв. Медики доставили пострадавших в больницу.

Сотрудники МЧС предотвратили возгорание пролитых горюче-смазочных материалов. Они залили их пеной. По факту ДТП идет разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.