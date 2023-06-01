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С 1 июня «Зеленая карта» Беларуси и России перестанет действовать в ЕС и других странах

01 июня 2023 09:47
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С 1 июня 2023 года прекращено действие двусторонних соглашений о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и России со странами Европейского союза, а также Швейцарией и Великобританией, пишет РИА  Новости.

Теперь водителям, собирающимся выехать в страны Евросоюза, Швейцарию и Великобританию, придется оформить трансграничный страховой полис в пунктах пропуска страны назначения. Претензии по ДТП, произошедшим до 1 июня 2023 года, будут решаться в стандартном порядке.

«Зеленая карта» по-прежнему является действительной без ограничений для поездок в другие страны, в том числе в Азербайджан, Молдову, Сербию и Турцию.

# Автомобили # авто

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