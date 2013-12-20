Машину из 500 000 кубиков Lego собрали в Австралии. Она может разогнаться до 30 км/ч

Новости Австралии. Необычный автомобиль создал житель Австралии. Машина собрана из 500 000 кубиков Lego (смотрите видео).

Автомобиль работает на сжатом воздухе и способен разгоняться до 30 км/ч.

Кстати, это не первое изобретение из конструктора. Этой осенью в Киеве из кубиков Lego сделали 1,2-тонный Nissan Micra. Машину из конструктора зарегистрировали в Книге рекордов Украины. Необычный автомобиль собирали 23 дня. На него ушло 143 963 блоков Lego. Кстати, автомобиль весит 1,2 тонны. Как сообщают украинские СМИ, процесс сборки машины транслировали на специально созданном сайте Nissan.

Виталий Зорин, эксперт книги рекордов Украины (gazeta.ua):

Такого автомобиля с Lego в Украине ещё никто не делал. Во время сборки модели автосалон напоминал уборочный цех, на котором 6 человек ежедневно выполняли свой объем работы – кто-то составлял бампер, кто - крыло. А потом эти детали соединяли между собой. В мире тема сборки из конструктора очень популярна сейчас. Например, недавно в Праге из миллиона блочков Lego сделали 36 метровую башню. Приятно, что в этих идей приобщается и Украина.