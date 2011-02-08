Маршрутное такси на улице Карбышева врезалось в мачту линии электропередач

К счастью, пассажиров в машине не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
У аўтамабіле знаходзіліся тры чалавекі, у тым ліку мужчына 57 год і яго ўнучка. Яны загінулі на месцы.
С шестиполосной дороги автомобили будут съезжать по эстакадным выездам. До перекрестка с Тимирязева не будет ни одного светофора.
Новые водительские права пользуются повышенным спросом у белорусов. Сотрудникам отдела приходится работать до часа ночи, но очереди от этого меньше не становятся.
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