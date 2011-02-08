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Маршрутное такси на улице Карбышева врезалось в мачту линии электропередач

08 февраля 2011 18:35
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Водитель с травмами доставлен в больницу. По информации госавтоинпекторов, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, пассажиров в машине не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Маршрутное такси на улице Карбышева врезалось в мачту линии электропередач

Фото. Маршрутное такси на улице Карбышева врезалось в мачту линии электропередач

# Аварии # авто

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