В первый день обмена водительских удостоверений в ГАИ принято более 1000 документов, выдано 300 прав нового образца

Новые водительские права пользуются повышенным спросом у белорусов. Сотрудникам отдела приходится работать до часа ночи, но очереди от этого меньше не становятся.

Такой аншлаг здесь и не припомнят. Больше 1000 посетителей в сутки. Ажиотаж на новые права держится уже третий день. Виталий Грицевич пришел сегодня за 15 минут до открытия, и уже был в числе второй сотни.

Виталий Грицевич, водитель:

Я на пенсии, мне что дома сидеть, что здесь сидеть. У меня срок прав где-то через год заканчивается. Надо по-любому менять.

Причины такой поспешной замены у каждого разные. Одним нужно ехать в Европу, но не мало и тех, кто пришел сюда за компанию. Ведь принцип «на всякий пожарный» здесь сработал наверняка. В результате – большие очереди, потерянное время и испорченное настроение.

Вадим Мишук, водитель:

Отстоишь и еще только в среду или четверг можно будет получить права.

Новое водительское удостоверение принтер может напечатать буквально за две минуты, а весь процесс, от сдачи документов до получения водительских прав, занимает 15 минут. Но в связи с ажиотажем водители вынуждены ждать его до пяти дней.

В огромных очередях и больших сроках выдачи прав водители винят сотрудников ГАИ. Мол, не подготовились как следует к такой кампании. И тут же советуют.

Водитель:

Надо было посчитать, сколько у людей есть автомобилей, удостоверений, и сколько ГАИ может в день пропустить народа.

Леонид Матюшев, водитель:

Надо было больше подготовиться. Не два окошка, а три, четыре.

Сотрудники ГАИ приняли от минчан-водителей в первый день обмена более 1000 документов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Выдали 300 новых водительских удостоверений. Во второй день число выданных прав увеличили вдвое. Да и рабочий день сотрудники ГАИ продлили до восьми вечера. Хотя сами заканчивали обрабатывать бланки в час ночи.

Жанна Тройно, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Возникающие ошибки уже устранялись по ходу, но режим работы нашего межрайоного экзаменационного отдела из-за такой ситуации продлен.

Все водительские удостоверения старого образца будут действовать до того срока, который указан.

Даже если вы боитесь уехать в Европу со старым удостоверением, еще есть два месяца, чтобы обменять на новые.

Ажиотаж вокруг прав, стал, похоже, неожиданностью и для сотрудников ГАИ, и для водителей. Ведь водительские удостоверения старого образца признаются действительными до окончания срока, указанного в графе «Сапраўдна да», как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Разница лишь в том, что с новой версией водительских прав нотариально заверенного перевода возить с собой не нужно.