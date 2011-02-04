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В Минске на пересечении улиц Тимирязева и Орловской появится новая двухуровневая развязка

04 февраля 2011 14:12
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С шестиполосной дороги автомобили будут съезжать по эстакадным выездам. До перекрестка с Тимирязева не будет ни одного светофора.

Рядом разместятся две парковки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь же в планах строителей – реконструкция подземного перехода.

Валентина Пархимович, начальник группы дорожного отдела государственного предприятия «Минскинжпроект»:
Развязка у нас спроектирована в двух уровнях. Позволяет развести транспортные потоки на втором кольце. Прямое направление по Тимирязева обеспечивает бесперебойный выход на трассу на Молодечно.

Автомобильная дорога

Развязка

Автомобильная дорога

Автомобильная дорога

Реконструкция улицы Тимирязева внесла свои коррективы в движение автобусных и троллейбусных маршрутов. Пути сообщения меняются на два года. Именно столько времени понадобиться строителям для возведения двухуровневой развязки с шестиполосным движением и выездами-эстакадами. Рядом разместятся две парковки.

Движение по Тимирязева закрывается лишь частично -  на участках от улицы Радужной до Орловской и от Орловской до Саперов. Транспорт будет двигаться в объезд, также будет организовано дополнительный троллейбусный маршрут.

# авто

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