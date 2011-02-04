В Минске на пересечении улиц Тимирязева и Орловской появится новая двухуровневая развязка

С шестиполосной дороги автомобили будут съезжать по эстакадным выездам. До перекрестка с Тимирязева не будет ни одного светофора.

Рядом разместятся две парковки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь же в планах строителей – реконструкция подземного перехода.

Валентина Пархимович, начальник группы дорожного отдела государственного предприятия «Минскинжпроект»:

Развязка у нас спроектирована в двух уровнях. Позволяет развести транспортные потоки на втором кольце. Прямое направление по Тимирязева обеспечивает бесперебойный выход на трассу на Молодечно.

Реконструкция улицы Тимирязева внесла свои коррективы в движение автобусных и троллейбусных маршрутов. Пути сообщения меняются на два года. Именно столько времени понадобиться строителям для возведения двухуровневой развязки с шестиполосным движением и выездами-эстакадами. Рядом разместятся две парковки.

Движение по Тимирязева закрывается лишь частично - на участках от улицы Радужной до Орловской и от Орловской до Саперов. Транспорт будет двигаться в объезд, также будет организовано дополнительный троллейбусный маршрут.