Лучшие дрифтеры Восточной Европы собрались под Логойском

За звание чемпиона поборются мастера управляемого заноса из Беларуси, России, Прибалтики и Украины. Этот экстремальный и зрелищный вид спорта появился в нашей стране всего год назад, но уже имеет массу поклонников.

До старта пять минут. И техническая поддержка спортсменов закручивает последние гайки. Они все живут даже не одним днем, а одним кругом. Никогда не знаешь, чем он закончится для гонщика. Стас говорит, в этом специфика дрифта. Хорошие крепкие шины — уже половина успеха. Вот-вот из-под них начнет клубиться дым и тогда с машиной может случиться неизбежное.

Станислав Беловский, сотрудник технической поддержки участника соревнований по дрифту (Беларусь):

Бывало и не раз — взрывалось колесо и машина кое-как доезжала. Такая елочка из нее получалась.

Команда из Литвы. Белорусской трассы Дариус вроде бы не боится. Хотя предыдущий опыт подсказывает: рядом с экстримом легкомысленности места нет.

Дариус Балис, участник соревнований по дрифту (Литва):

В прошлом году в Украине я разбил свою машину вдребезги! Она сломалась на две части. Купил другую машину и сделал ее. Это наркотик, без этого невозможно!

Говорят, среди дрифтеров нет места жадным. Крутые виражи машине обходятся недешево.

Подготовить машину к такого рода соревнованиям — уже целое искусство. Простыми словами: из автомобиля достают начинку, и машина оснащается специальными механизмами. Жесткая подвеска, гидравлический ручник, специальное сидение и конечно — шлем. Без этих атрибутов автомобиль не может называться автомобилем для дрифта.

В Беларуси дрифт появился всего год назад, но уже имеет массу поклонников. Для болельщиков это в первую очередь яркое зрелище. Да и сами участники привлекают внимание к своим авто как только могут. Одни соревнуется на старых иномарках. Другие предпочитают машины более высокого класса.

Финишная прямая соревнований — уже обозначился лидер. И по реакции зрителей понятно — будущее у дрифта в Беларуси есть.

Участник соревнований:

Людям нравится! Это в жилах у любого мужчины. Рулить — заносит с дымом, кайфово!