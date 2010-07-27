Крупная авария в Гомельской области: погиб водитель, заснувший за рулем

Автофургоны, принадлежащие белорусским перевозчикам, столкнулись на подъезде к областному центру. Погиб один из водителей большегруза.

ЧП произошло ранним утром. В 6 часов водитель автомобиля «Мерседес» начал движение с автостоянки под Гомелем. До 11, когда на белорусских дорогах вводится ограничение по массе, водитель планировал быть в конечном пункте назначения — в Минске.

В это же время в противоположном направлении двигался автомобиль МАЗ. Доставить железнодорожное оборудование из Барановичей в Гомель планировали через считанные минуты. За пару десятков километров до рокового поворота напарники сменились. 31-летний житель Барановичского района сел за руль большегруза в последний раз.

Виктор Масель, водитель:

Заметил МАЗ, который начал движение к осевой, стал пересекать осевую линию разметки, понял, что он неадекватно себя ведет, начал уходить вправо. Услышал глухой удар — я уже был на обочине, пытался стабилизировать автомобиль.

Андрей Авраменко, инспектор ГАИ Гомельского РОВД:

Предположительная причина — так как ДТП произошло в 6.30 — вероятнее всего, водитель заснул за рулем.

МАЗ со спящим водителем протаранил прицеп «Мерседеса» и ушел в кювет. В результате столкновения предполагаемый виновник ДТП получил травмы, не совместимые с жизнью.

Коварный сон на утренней зорьке подкрался незаметно. По роковой случайности оба автомобиля именно в этот момент оказались на одном повороте. Не будь встречной фуры, большегруз со спящим водителем, скорей всего, просто вылетел бы на обочину и в печальной статистике было бы на одну жертву меньше.