В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб

От сильного удара один из большегрузов съехал в кювет.

Сейчас на месте аварии работает следственная группа. По предварительной версии один из водителей заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

Виктор Масель, водитель:

Заметил МАЗ, который начал движение к осевой, стал пересекать осевую линию разметки, понял, что он неадекватно себя ведет, начал уходить вправо. Услышал глухой удар — я уже был на обочине, пытался стабилизировать автомобиль.

Андрей Авраменко, инспектор ГАИ Гомельского РОВД:

Предположительная причина — так как ДТП произошло в 6.30 — вероятнее всего, водитель заснул за рулем.