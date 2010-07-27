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В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб

27 июля 2010 12:19
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От сильного удара один из большегрузов съехал в кювет.

Сейчас на месте аварии работает следственная группа. По предварительной версии один из водителей заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

Виктор Масель, водитель:
Заметил МАЗ, который начал движение к осевой, стал пересекать осевую линию разметки, понял, что он неадекватно себя ведет, начал уходить вправо. Услышал глухой удар — я уже был на обочине, пытался стабилизировать автомобиль.

Андрей Авраменко, инспектор ГАИ Гомельского РОВД:
Предположительная причина — так как ДТП произошло в 6.30 — вероятнее всего, водитель заснул за рулем.

В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб-1

В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб-3

В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб-5

В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб-7

В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб-9

В Гомельском районе столкнулись две фуры, один водитель погиб-11

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