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Лось спровоцировал ДТП в Чаусском районе, пассажир Fiat оказался в больнице

23 октября 2014 11:19
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Новости Беларуси. Авария произошла вечером 22 октября возле деревни Вилейка Чаусского района. Автомобиль Fiat столкнулся с выбежавшим на проезжую часть лосем, съехал в кювет и перевернулся.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
В салоне оказался заблокирован пассажир. Работники МЧС с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасли мужчину. Пострадавший с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован.

Напомним, в прошлом году в Витебской области лось стал причиной смертельного ДТП. Водитель Fiat Punto скончался на месте.

За год в Беларуси происходит около 1000 аварий с участием животных. В 2012 году серьёзная авария произошла в Светлогорском районе. На проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло (смотрите видео).

# авто # Авария в Могилевской области

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