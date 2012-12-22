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Пункт пропуска Каменный Лог-Мядининскай собираются расширить в 2013 году

22 декабря 2012 12:30
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Новости Беларуси. Руководители таможенных служб Беларуси и Литвы договорились в следующем году пункт пропуска Каменный Лог-Мядининскай реконструировать и расширить.

По заявлениям литовской стороны, нынешние очереди - из-за предрождественских дней. Впрочем, замглавы литовского таможенного департамента не исключил и нехватку сотрудников. Напомню, 5 декабря были задержаны 29 сотрудников литовской таможни. 

Йонас Мишкинис, заместитель генерального директора Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы:
Мы увеличили штатное число сотрудников,  помогают работать и наши мобильные группы, так что бросаем все эти возможности. Думаю, что очереди нормализуются.

Однако, эти меры временные. И улучшат ситуацию, как подсчитали белорусские таможенники, не больше, чем на 15 процентов.

Сейчас Каменный лог пропускает машин в полтора раза больше нормы. В обе стороны. Поэтому меры предпримут посерьезнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Пункты пропуска на границе Беларуси

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