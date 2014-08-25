«Ауди» столкнулся с грузовиком в Столбцовском районе. 68-летний водитель легковушки погиб

Новости Беларуси. Страшное ДТП произошло в минувшие выходные в Столбцовском районе Минской области.

Автомобиль «Ауди Q7», двигавшийся по второстепенной дороге, выехал на главную дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, двигавшимся в попутном направлении.

Пресс-служба Минского областного Управления МЧС:

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи д.Новая Веска Столбцовского района поступило на «101» 23 августа в 17.49. Требовалась помощь в извлечении пострадавшего из автомобиля. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента «Вебер» из автомобиля «Ауди Q7» спасли водителя, 1946 г.р. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести бригада скорой медицинской помощи доставила в реанимационное отделение.

К несчастью, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель скончался в больнице.

Трагедией могла закончиться и недавняя авария в Минске. Сразу пять машин столкнулись 22 августа на пересечении улиц Притыцкого и Лобанка. А виновницей ДТП, по предварительной версии, стала девушка на красной иномарке, которая попыталась проскочить на красный сигнал светофора. Смотрите видео.