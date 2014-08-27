В Гомеле 20-летний бесправник сбил на остановке двух девушек. Одна пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание

Новости Беларуси. Авария на пересечении улиц Каменщикова и Огоренко в Гомеле произошла поздним вечером во вторник.

Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек.

С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Состояние другой девушки врачи оценивают как тяжелое.

Предварительная причина аварии – значительное превышение скорости. По факту ДТП проводится проверка. Сообщается, что водитель не имеет водительского удостоверения.

Ольга Резвякова, начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

За рулём автомобиля находился 21-летний гомельчанин. Прав на управление транспортными средствами он не имеет. У водителя были взяты биологические анализы, чтобы установить его физическое состояние на момент ДТП.

Водители, не имеющие права управления транспортным средством, к несчастью, часто становятся виновниками аварий на белорусских дорогах.

Так, в прошлом году в Быховском районе 24-летний бесправник устроил ДТП. 5-летняя девочка погибла. Ее отца, 33-летнего мужчину, с переломами обоих бедер, коленного сустава и предплечья доставили в реанимацию.

Ещё одна авария по вине бесправника произошла под Логойском на трассе Минск – Витебск зимой. Мужчина не учел погодные условия, авто занесло в кювет. В этой аварии не повезло пассажиру: 42-летнего мужчину доставили в больницу (смотрите видео).