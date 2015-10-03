Под Минском Subaru насмерть сбил мужчину – водитель скрылся

Новости Беларуси. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель скрылся.

Авария произошла вчера вечером, примерно в 21:20, на автодороге Глебковичи – Сухорокие.

Известно, что автомобиль Subaru Impreza синего цвета двигался в сторону Минска.

Госавтоинспекция Минской области просит очевидцев либо граждан, которые располагают какой-либо информацией о произошедшем, позвонить по телефонам 8 (017) 204-42-44, 8 (029) 509-42-44, 8 (029) 339-14-44.