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Под Минском Subaru насмерть сбил мужчину – водитель скрылся

03 октября 2015 17:44
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Новости Беларуси. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель скрылся.

Авария произошла вчера вечером, примерно в 21:20, на автодороге Глебковичи – Сухорокие.

Известно, что автомобиль Subaru Impreza синего цвета двигался в сторону Минска.

Госавтоинспекция Минской области просит очевидцев либо граждан, которые располагают какой-либо информацией о произошедшем, позвонить по телефонам 8 (017) 204-42-44, 8 (029) 509-42-44, 8 (029) 339-14-44.

У автомобиля могут быть повреждены лобовое стекло, фары, капот, передние крылья, бампер. 

# Авария в Минской области # авто

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