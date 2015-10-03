16 млн просмотров: белорусские механики проверили, что будет, если подставить лицо под выхлопную трубу

Новости Беларуси. Видео на своей странице в социальной сети опубликовал пользователь Jan Moksik. За три дня его посмотрели более 16 миллионов раз. И, судя по всему, это не предел. Ролик уже снискал популярность и на крупнейших мировых сайтах, посвященных автомобильной тематике.



На видео белорусский механик (по словам автора видео) тестирует, что будет, если подставить лицо под коптящую выхлопную трубу. В мгновение ока затыкавший выхлопную трубу автомобиля парень целиком покрывается сажей (смотреть здесь).

Авторы ролика предупреждают: повторять эксперимент не стоит, ощущения – не из приятных.