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16 млн просмотров: белорусские механики проверили, что будет, если подставить лицо под выхлопную трубу

03 октября 2015 13:58
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Новости Беларуси. Видео на своей странице в социальной сети опубликовал пользователь Jan Moksik. За три дня его посмотрели более 16 миллионов раз. И, судя по всему, это не предел. Ролик уже снискал популярность и на крупнейших мировых сайтах, посвященных автомобильной тематике.

На видео белорусский механик (по словам автора видео) тестирует, что будет, если подставить лицо под коптящую выхлопную трубу. В мгновение ока затыкавший выхлопную трубу автомобиля парень целиком покрывается сажей (смотреть здесь).

Авторы ролика предупреждают: повторять эксперимент не стоит, ощущения – не из приятных. 

# Приколы # авто

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