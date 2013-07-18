Прямой эфир

Крупная авария 18 июля в центре Минска

18 июля 2013 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупная авария произошла 18 июля в центре Минска. Маршрутное такси врезалось в поливочную машину. По словам очевидцев, автомобиль с пассажирами пытался перестроиться во второй ряд, где в этот момент грузовик снижал скорость. После столкновения такси отбросило на обочину, затем машина врезалась в рекламный щит.

В результате травмы получили три человека, в том числе водитель «маршрутки». Чтобы извлечь из автомобиля 37-летнего мужчину, понадобилась помощь спасателей.

Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Яцкевич, водитель поливочной машины:
Во втором ряду тоже ДТП было, и все потихоньку уже двигались, км 5-10. Он хотел сюда резко вывернуть, и не справился.  

Артем Попок, инспектор ДПС ОГАИ Центрального района Минска:
На данный момент всего 3 пострадавших: это непосредственно сам водитель маршрутного транспортного средства и 2 пассажира. Девушка с ушибами доставлена, мужчина доставлен с предварительным диагнозом перелом берцовой кости.

# Аварии # Авария в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Более десятка автомобилей остались 17 июля ночью без госномеров
17 июля 2013 18:15

Более десятка автомобилей остались 17 июля ночью без госномеров

На пешеходной улице в Гродно девушка была сбита самопроизвольно движущимся автомобилем
17 июля 2013 10:39

На пешеходной улице в Гродно девушка была сбита самопроизвольно движущимся автомобилем

ДТП в Минске. Курсант автошколы спровоцировал аварию, даже не нарушив ПДД
16 июля 2013 19:10

ДТП в Минске. Курсант автошколы спровоцировал аварию, даже не нарушив ПДД